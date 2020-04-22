Мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести цифровые пропуска по всей России

Система, которая действует в столице, позволит сдерживать коронавирус, если ее применить в других регионах, убежден градоначальник. По его мнению, с помощью цифровых пропусков можно было бы контролировать перевозки на самолетах, поездах и автобусах и одновременно не разрушать связи между субъектами. Согласно идее Собянина, систему можно было бы настраивать так, чтобы был виден поток между регионами и, исходя из этого, администрировать ситуацию. Параллельно он пригласил своих коллег к сотрудничеству.

В Москве цифровые пропуска начали действовать на прошлой неделе. При этом изначально полиция проверяла их вручную почти у всех пассажиров метро, в результате чего на многих станциях подземки образовались длинные очереди. В то же время с сегодняшнего дня, по словам властей, система проверки стала автоматической.

Цифровые пропуска помимо Москвы одновременно были введены и в Подмосковье.