И.о. главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров запретил выпускать материалы на основе исследования «Левады-центра»

Исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров запретил выпускать материалы на основе исследования «Левады-центра». Об этом со ссылкой на сотрудников издания «Эху Москвы» рассказала редактор отдела «медиа» «Ведомостей» Ксения Болецкая. «Шмаров запретил выпускать в газете и на сайте любые тексты на основе данных опросов «Левада-Центра». Он раньше уже пытался уговорить журналистов «Ведомостей» не использовать «Леваду», мотивируя это тем, что там некачественно проводят опросы, а теперь ввел прямой запрет», — рассказала она.

Как уточнила К.Болецкая, также Шмаров «запретил плохо писать про поправку в Конституции об обнулении сроков Владимира Путина». «По его словам, опросы «Левады» не хочет видеть в «Ведомостях» администрация президента. И если редакция хочет выжить, к пожеланиям администрации надо прислушиваться. Поэтому за неисполнение запретов следует увольнение», — добавила она.

Ксения Болецкая напомнила, что опросы «Левады» часто показывают неодобрение россиянами деятельности президента и снижение его рейтингов.