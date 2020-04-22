В российских травмпунктах не хватает вакцины от бешенства

Об этом пишет «Фармацевтический вестник». Как сообщили изданию в Федеральном научном центре иммунобиологических препаратов имени Чумакова, который является основным производителем вакцины, в первом квартале предприятие не поставляло продукцию на рынок. Причиной стали новые правила сертификации вакцин, из-за которых процедура одобрения стала более длительной. В компании обещают возобновить поставки в апреле-мае.