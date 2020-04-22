«Шоколадница» готова закрыть почти половину из 300 кофеен

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора сети Олега Подгорного. Он уточнил, что речь идет прежде всего о кофейнях в торговых центрах. По его словам, с ними сложнее договориться о скидках на аренду помещений, чем со стрит-ритейлом. Подгорный добавил, что скидку на аренду «Шоколаднице» дали 45% арендодателей, еще 20% дали нулевую ставку по аренде на апрель.