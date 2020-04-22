Медики по всей России не могут получить обещанные президентом доплаты

Об этом сообщила «МБХ медиа» глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева. По ее словам, сейчас выплаты могут получить только те, кто работает непосредственно с зараженными коронавирусом. При этом тем врачам, чей плановый прием прекратился из-за закрытия поликлиник, никаких выплат не предусмотрено. Это значит, что они получат оклад в 13 тысяч рублей. Никаких других доплат у них нет, пояснила Васильева. При этом она подчеркнула, что достоверно определить, работал ли медик с зараженным пациентом, не представляется возможным. Васильева полагает, что сейчас надо поддержать всех врачей без исключения.
2020-04-22T18:30:00+03:00
2020-04-22T18:31:08+03:00
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18:30, 22 апреля 2020
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