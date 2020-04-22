В федеральной земле Берлин приняты решения о дальнейшем снятии ограничений, принятых в целях борьбы с пандемией коронавируса.

Правящий бургомистр земли Берлин Михаэль Мюллер заявил, что в столице уже многое достигнуто и удалось взять распространение инфекции под контроль. После совещания правительства ФРГ и премьер-министров федеральных земель был разработан план первых шагов по ослаблению ограничительных мер в Берлине.

Сегодня открываются магазины площадью до 800 квадратных метров. С 27 апреля будут расширены возможности детских садов и групп продленного дня в школах для детей трудящихся многих профессий и родителей-одиночек. Парикмахерские смогут снова принимать клиентов с 4 мая при условии ношения защитных масок. С того же дня откроются музеи, галереи и мемориалы. Вскоре также можно будет посещать зоопарки и ботанические сады. Библиотеки также откроются, однако пока без читальных залов.

С 4 мая будет разрешено проводить богослужения для групп верующих в количестве до 50 человек. Для такого же числа присутствующих отменяется местный временный запрет на проведение собраний под открытым небом. Тем самым расширяются права граждан на участие в демонстрациях и митингах.

С 9 мая начнутся матчи бундеслиги. Однако пока при пустых стадионах. Театры, оперы, клубы и другие культурные учреждения останутся закрыты до 31 июля.

В столице ФРГ вводится также обязанность носить защитные маски в общественном транспорте. Граждане должны везде соблюдать дистанцию минимум полтора метра. Остается также правило ограничения социальных контактов.