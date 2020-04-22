Швеция стала еще одной из стран, где, возможно, пройден пик заболеваемости коронавирусом

Во всяком случае, так считают власти королевства. Это государство единственное выбрало другую форму борьбы с заболеванием, без жестких карантинных мер.

Максимальный рост числа заболевших был зафиксирован неделю назад, то есть страна в середине прошлой недели достигла того самого пика, объявило агентство общественного здоровья Швеции. Для этого ведомство воспользовалось статистическими моделями. Основные цифры приходятся на Стокгольм и районы вблизи шведской столицы, пишет интернет-издание The Local . Впрочем, предупреждают чиновники, не стоит думать, что эпидемия остановилась. Они призывают не ослаблять бдительность и по-прежнему придерживаться социальной дистанции. Согласно последним данным статистики, в Швеции зарегистрировано 15322 случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии умерли более 1700 пациентов. Это больше, чем в соседних странах. Шведское правительство, однако, изначально решило отказаться от жестких мер и запретов, принудительной изоляции. Это не бьет так сильно по экономике как введение карантина, которое предпочитают другие страны. Борьба с инфекцией в королевстве становится персональной ответственностью каждого. Та же модель предполагает, что победить болезнь не удастся, пока не выработается коллективный иммунитет. По прогнозам, уже к маю в стране переболеет до трети городского населения. Пока же здесь работают рестораны, открыты начальные школы, спортивные клубы. Впрочем, нельзя проводить мероприятия больше чем на 50 человек, закрыты кинотеатры и музеи. Нет штрафов за нарушение ограничений, нет и системы пропусков. Как отметил в эфире «Эха Москвы» живущий в Швеции продюсер Сэм Клебанов, особенность «шведской» модели заключается еще и в отношениях граждан с правительством.

Правда, главной проблемой является ситуация в социальной сфере, отмечал на прошлой неделе премьер-министр Швеции Стефен Лёвен.

В группе особого риска здесь остаются мигранты. Многие из них живут большими семьями, из-за плохого знания языка не могут выполнять все рекомендации, пишет газета «КоммерсантЪ». Так же представители многих диаспор любят проводить время в больших компаниях. А заболевшего родственника нередко навещают всей семьей.

Критики такой модели борьбы с пандемией считают, что Стокгольм все равно не сможет избежать удара по своей экономике. Более того, Международный валютный фонд, как пишет интернет-издание «Медуза», прогнозирует, что ВВП Швеции в этом году упадет ниже, чем во многих странах Европы, где действуют более строгие ограничительные меры.