Пандемия коронавируса не позволила с размахом отпраздновать 150-летие со дня рождения Владимира Ленина

Пандемия коронавируса не позволила с размахом отпраздновать 150-летие со дня рождения основателя СССР, вождя мирового пролетариата – Владимира Ленина.

Коммунистам пришлось в основном перейти на кабинетную форму работы и временно оставаться в отрыве от масс. Впрочем, в Москве верные ленинцы все же возложили цветы к Мавзолею, а глава КПРФ Генадий Зюганов поздравил соратников.

В других российских городах коммунисты тоже не смогли усидеть дома и не везде это понравилось полиции. В отличие от Москвы, в Саратове акция не была согласована и на людей с красными гвоздиками выдвинулась полиция, что крайне возмутило депутата Госдумы Ольгу Алимову.

В Барнауле протоколы составили на афганцев, зато первый секретарь Алтайского крайкома партии Мария Прусакова в гордом одиночестве возложила к монументу 150 гвоздик. В Брянске памятник Ленину вернули на место после ремонта, а в Екатеринбурге и Красноярске Ильичей помыли с мылом. Телеканал РТ запустил целую серию рискованных роликов с Лениным. В первом он встает со своего места в Мавзолее, а исторические сюжеты остальных убеждают граждан оставаться дома.

На Родине политика – в Ульяновске, подводят итоги конкурса фотографии Ленин.ру, на который прислали 130 работ.

Между тем в Саянске сегодня открыли памятник Владимиру Ленину. Так, в этом городе в Иркутской области решили отметить 150-летие со дня его рождения. Мэр Саянска Олег Боровский сказал «Эху Москвы», что это была инициатива местных жителей. Он также напомнил, что в эти дни отмечается юбилей самого города. Олег Боровский подчеркнул, что не состоит ни в одной из политических партий и что никакого недовольства со стороны местных жителей по поводу открытия памятника не было.