В газете «Ведомости» запретили публиковать результаты опросов «Левада-центра» из-за недовольства Кремля

За нарушение этого правила сотрудникам грозит увольнение.

Исполняющий обязанности главного редактора газеты Андрей Шмаров в устном порядке предостерёг своих журналистов от публикации материалов «Левады». Сотрудник издания Ксения Болецкая написала у себя в соцсетях, что он и раньше пытался отговорить их от использования этого источника, объясняя это некачественной работой центра, но прямой запрет озвучил только сейчас. По словам Болецкой, Шмаров сказал, будто опросы «Левады» не хотят видеть в администрации президента, и это просто необходимо учитывать, если редакция хочет работать и дальше.

Также под угрозой увольнения исполняющий главного редактора запретил публиковать критику поправки в Конституцию, которая позволяет обнулить президентские сроки Владимира Путина. Сам Андрей Шмаров эту информацию еще не комментировал.

Сегодняшний случай — это уже второй раз, когда общественности становится известно об ограничениях, которые вводит новый руководитель редакции. Так, еще 12 апреля он снял с сайта авторскую колонку профессора Чикагского университета Константина Сонина, в которой экономист рассуждал о главе «Роснефти» Игоре Сечине.

Андрей Шмаров работает в «Ведомостях» с 24 марта. Его назначили после того, как у издания сменились владельцы.