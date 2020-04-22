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18:18, 22 апреля 2020

Крашенинников: Ситуация с пандемией коронавируса показала практическую ценность поправок к Конституции

Ситуация с пандемией коронавируса показала практическую ценность поправок к Конституции. Об этом сказал в эфире Первого канала глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников. Крашенинников выступил против проведения заочного голосования по поправкам. Напомним, что общероссийский референдум по этому вопросу должен был состояться сегодня, однако, был перенесен из-за пандемии. Когда будет проведен плебисцит, пока не объявлено.

День голосования по поправкам в Конституцию будет назначен, и сходя из эпидемиологической ситуации в России, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков По его словам, совсем необязательно привязывать этот день к какой-нибудь памятной дате. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сказала, что оптимальным временем проведения общероссийского голосования является период до середины июня.

Теневая пропагандистская сеть использует пандемию для продвижения изменений в Конституцию. Об этом сообщает интернет-издание «Медиазона». Оно рассказывает о шести похожих по смыслу видео, в которых лечение больных коронавирусом и героизм врачей увязывают с общероссийским голосованием.



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