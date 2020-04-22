Японская журналистка подробно написала о том, как в России, с ее точки зрения, обстоят дела с лечением коронавируса

Японская журналистка, которая провела некоторое время в российских больницах с подозрением на COVID-19, подробно написала в своем издании о том, как здесь, с ее точки зрения, обстоят дела с диагностикой и лечением коронавируса.

Вплоть до того дня, когда корреспондент издания JB Press Асука Токояма опубликовала первую часть своих заметок, пребывая в московской клинике, ее не оставляла очень высокая или повышенная температура. Сейчас, по ее словам, жар понизился до 37.5, позволяя ей описать свои впечатления (перевод сайта ИноСМИ).

После прихода к ней первого врача, вызванного на дом, первого подозрения на коронавирус, повторного вызова доктора, назначения не давших результата антибиотиков и сделанной компьютерной томографии, ее было решено отправить в клинику. За неимением у страховой компании стационара, им стала обычная городская клиническая больница, которая подтвердила диагноз частного врача об отсутствии пневмонии, вместо которой был обнаружен плеврит – скопление жидкости в легких. В течение двух дней, проведенных в больнице на северо-востоке Москвы, пишет Токояма, ей лишь мерили температуру и давали жаропонижающее: ничего похожего на лечение, уверена она, не проводилось. По словам корреспондента, ее поразило отсутствие в клинике питьевой минеральной воды, вместо которой медсестры предлагали жидкость со странным запахом, желтого цвета, кипяченую в старых чайниках с известковым налетом. Токояма с сарказмом замечает, что прежде чем заниматься украшением столицы иллюминацией, мэру Москвы стоило бы заменить электрочайники в городских больницах. Нормальную воду ей удалось только купить, попросив медсестру принести из магазина полуторалитровую бутылку, когда та закончит смену.

По мере того, как обнаружить вирус так и не удавалось, продолжает автор JB Press, ее все-таки решили перевести в другую больницу, которая специализируется именно на COVID-19. Там уже третий, а потом и четвертый за все время болезни тесты также не дали результатов. Впрочем, пишет журналистка, все еще находящаяся в клинике, об этом можно только догадываться, поскольку в случае отрицательного результата, пациенту просто ничего не сообщают.

Журналистка японского издания по-прежнему находится в московской больнице и в качестве продолжения обещает подробный рассказ о том, как в столице России проводят тесты на коронавирус.