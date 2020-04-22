В Москве запустили систему автоматической проверки цифровых пропусков в метро и на дорогах

Власти утверждают, что она работает без накладок, но в действительности на многих станциях подземки обещанного контроля нет.

В московском метро начали проверять электронные пропуска с помощью турникетов – власти объясняли, что со среды воспользоваться подземкой можно лишь при наличии карты «Тройка» или социальной карты москвича, а также их подмосковных аналогов. При этом карты необходимо привязать к цифровому пропуску заблаговременно, подчеркивала замначальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

На самом же деле турникеты на многих станциях работают в прежнем режиме и пропускают пассажиров по обычной «Тройке», не привязанной к пропуску. Корреспонденты «Эха» сегодня днем проверили восемь станций на нескольких разных ветках, и лишь на одной – «Петровском парке» — система контроля соответствовала заявлениям чиновников. Тем не менее, глава Дептранса Максим Ликсутов утверждал, что за утро было зафиксировано около 600 попыток проехать на метро без пропусков.

Проверка пропускного режима на автотранспорте теперь также проводится автоматически, в том числе с помощью дорожных камер. Кроме того, используется и дополнительный контроль, рассказал замруководителя Центра организации дорожного движения Олег Иванов.

В свою очередь, Ликсутов заявил, что за утро на дорогах было зафиксировано больше 5,5 тысяч автомобилей без пропусков. Нарушителей будут штрафовать на пять тысяч рублей на основании данных с камер.

По данным газеты «Коммерсант», за отсутствие пропусков автомобилистов будут штрафовать не чаще раза в сутки.