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18:02, 22 апреля 2020

Правительство хочет значительно расширить права полицейских

Как утверждается, соответствующие поправки в закон «О полиции» в скором времени будут внесены в Госдуму.

Полномочия силовиков могут быть увеличены сразу в нескольких сферах. Об этом агентству «Интерфакс» рассказал источник в Госдуме: по его словам, законопроект на этой неделе был одобрен кабмином. Согласно тексту документа, которые есть в распоряжении агентства, полицейские, в частности, могут получить право вскрыть автомобиль и проникнуть в него, если сочтут, что это необходимо для предотвращения преступления или спасения граждан. Законопроект также предусматривает эти полномочия, как отмечается, «для обеспечения безопасности граждан» при массовых беспорядках и ЧС. При этом в тексте поправок есть уточнение: силовики должны сообщить владельцу, если они вскрыли автомобиль в его отсутствие.

Другой пункт законопроекта дает полицейским право оцеплять территории, в том числе, жилые дома. В этих границах у них, в случае принятия этих норм, появится возможность проводить осмотр граждан или транспортных средств. В случае отказа полиция может не допустить человека в пределы зоны блокирования или выпустить из нее. Нынешняя редакция закона дает полиции право оцеплять только «участки местности». Места проведения митингов тоже могут обозначаться всеми доступными средствами или ограждаться, предполагается проектом.

У полиции, согласно документу, также могут появиться полномочия применять огнестрельное оружие против задерживаемого при любых его действиях, которые силовики сочтут как угрозу нападения. Этот пункт расширяет действующую норму, по которой полицейские могут применить оружие, если гражданин попытается к нему прикоснуться.

Наконец, правительство предложило дать сотрудникам МВД иммунитет от преследования за действия, которые они совершили при выполнении своих обязанностей и в рамках реализации своих прав.

Инициатива кабмина о расширении полномочий полицейских появилась в разгар ограничений, которые введены в российских регионах из-за пандемии коронавируса. При этом из некоторых из них, в том числе из Москвы, поступали сообщения с жалобами на действия силовиков против нарушителей режима изоляции.

Предлагаемые поправки дополнит уже действующий закон, — сказал «Эху Москвы» член думского комитета по безопасности Анатолий Выборный.
«Работник МВД во время исполнения обязанностей часто сталкивается с необходимостью мгновенного принятия решения. Речь идет о пресечении преступлений и предупреждении правонарушений, в том числе совершающихся в машине. Если он промедлит, будет уговаривать, звонить в ГАИ и МЧС, уже может быть поздно. С новыми же полномочиями сотрудник может проникнуть в транспортное средство мгновенно и пресечь преступление», — отметил депутат. По словам Анатолия Выборного, данные поправки не дают полицейским полномочий, которые позволили бы им самим нарушать закон.

Возможность вскрывать автомобили и так есть у силовых структур, — напомнил в эфире «Эха Москвы» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Поправки, предложенные в закон о полиции, не обязательно принимать в ближайшее время, — считает лидер общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков. «Вопрос об иммунитете сотрудников МВД обсуждался давно. Иногда полицейский боится предпринимать какие-то действия, потому что потом у него будут проблемы со Следственным комитетом и прокуратурой. Предложенные изменения правильные. Нет необходимости задерживать их принятие, но и принимать в ускоренном режиме тоже не надо. Это нормальный рабочий процесс», — сказал А.Цветков.

Большие опасения, что при применении этой меры могут возникнуть злоупотребления, есть у адвоката Даниила Черных-Аипова. По словам адвоката, непонятно, каким образом будет производиться возмещение имущественного вреда и вскрытия автомобиля.



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