Наделение сотрудников МВД дополнительными полномочиями сделает их работу более оперативной и эффективной – депутат

Наделение сотрудников Министерства внутренних дел дополнительными полномочиями сделает их работу более оперативной и эффективной. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции, единоросс Анатолий Выборный.

«Работник МВД во время исполнения обязанностей часто сталкивается с необходимостью мгновенного принятия решения. Речь идет о пресечении преступлений и предупреждении правонарушений, в том числе совершающихся в машине. Если он промедлит, будет уговаривать, звонить в ГАИ и МЧС, уже может быть поздно. С новыми же полномочиями сотрудник может проникнуть в транспортное средство мгновенно и пресечь преступление», — отметил депутат.

Вместе с тем полицейский «будет убежден, что государство его защищает», и ему «не нужно будет объясняться, что он поступил в рамках действующего закона», добавил А.Выборный.

Депутат назвал предлагаемые поправки «логичными в рамках развития законодательства о полиции». При этом он считает, что они не предполагают особых полномочий, которые позволили бы полицейским самим безнаказанно нарушать закон. «Эти меры носят ювелирный характер и никаких особых полномочий, чтобы сотрудники МВД превышали свои обязанности, не дают», — заключил А.Выборный.