Уровень безработицы в Москве с 28 марта, когда начал действовать режим нерабочих дней, вырос практически на 45%

До этого он составлял 0,4%, после вырос до 0,66%, рассказал «Эху Москвы» директор центра занятости «Моя работа» Роман Шкут. При этом он отметил, что массового увольнения граждан не наблюдается. По его словам, 17 тысяч человек зарегистрировались с конца марта, пособие по безработице получают 14 тысяч. Всего в центре занятости числятся 62 тысячи человек.