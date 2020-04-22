В газете «Ведомости» введен запрет на публикации опросов «Левада-центра» и на любое упоминание социологической службы

Как рассказали интернет-изданию «Медуза» два источника в газете, соответствующее распоряжение дал исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров. Сегодня требование было доведено до сотрудников редакции. Один из собеседников «Медузы» сообщил также, что Шмаров по распоряжению кремлевской администрации запретил писать критические материалы на тему обнуления президентских сроков Владимира Путина. В «Ведомостях» и в «Левада-центре» от комментариев отказались.