Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить московскую систему цифровых пропусков на все регионы

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы России, что позволит администрировать принятые меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.



«Я считаю, что ее (систему цифровых пропусков) можно распространить не только на близлежащие регионы, но и другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах, чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему так, чтобы мы видели, что за поток, в каком объеме, кто перемещается и т. д.», — сказал Собянин в среду в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции с участием глав регионов.



Мэр столицы напомнил, что со среды в Москве введен автоматический контроль за всеми гражданами, которые передвигаются на любом виде транспорта, начиная от метрополитена и заканчивая личными машинами.