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17:04, 22 апреля 2020

Михаил Саакашвили сообщил о предложении со стороны президента Украины стать вице-премьером страны по реформам

Михаил Саакашвили сообщил о предложении со стороны президента Украины Владимира Зеленского стать вице-премьером страны по реформам. Об этом бывший президент Грузии и экс-глава администрации Одесской области написал в Фейсбуке. Замглавы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Евгения Кравчук сказала «Интерфаксу», что кандидатуру Саакашвили действительно рассматривают на пост вице-премьера. По ее словам, вопрос о назначении могут рассмотреть на внеочередном заседании Верховной Рады 24 апреля.

Настоящим поводом для назначения Саакашвили могло стать усиление политических позиций главы МВД Арсена Авакова. Такое мнение «Эху» высказал директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Заявленный реформаторский характер будущей деятельности Саакашвили является лишь прикрытием, уверен Вадим Карасев.



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