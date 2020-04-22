В Москве за последние сутки составлено почти 1400 протоколов за нарушение режима изоляции

В Москве за последние сутки составлено почти 1400 протоколов за нарушение ограничений по нахождению на улице без установленных законодательством оснований. Также выявлено почти пол сотни нарушителей строгой изоляции, зараженных Covid-19. Об этом

сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. По его информации, среднесуточное количество нарушений правил передвижения по городу, установленных указом мэра Москвы, сократилось на 25-30%.

Но за последние дни участились факты, когда родители с детьми и подростки собираются на детских и игровых площадках. Кроме того, большие группы собираются на спортивных площадках, подчеркнул министр столичного правительства.

