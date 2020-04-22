Полиция Новосибирска проверяет публикацию аудиозаписей, где говорится о планах по штрафам за нарушение режима изоляции

Голос на этих записях, как утверждается, может принадлежать руководителю местных участковых.

Проверка пока идет служебная. Подтвердить, что указание о протоколах за нарушения карантинных мер, отдает именно начальник службы участковых уполномоченных по Новосибирску Елена Устинова, в местном главке пока не могут. Там лишь призвали воздержаться от обвинений и подозрений, пишет интернет-издание «Подъем». Сами аудиозаписи были опубликованы накануне в группе «Омбудсмен полиции» в социальной сети «Вконтакте».

Как пишет интернет-издание «Сибирский край», за последнее время в Новосибирской области было составлено более 150 административных протоколов за нарушение режима изоляции. Две трети из них – в отношении предпринимателей.

У создателя группы «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова неделю назад прошел дома обыск. Силовики объясняют это уголовным делом о публикации сообщения с недостоверной информацией. Сам Воронцов связывает следственные действия со деятельностью группы, где публикуются новости о проблемах работы полицейских.