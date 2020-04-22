В Крыму найден мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин

Его тело обнаружено в арендованной квартире в Ялте. Предварительно, следы криминальной смерти отсутствуют, сообщили в пресс-службе местного главка Следственного комитета. В свою очередь, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов сообщил РИА Новости, что Ошарин предположительно совершил самоубийство. Герасимов, при этом отметил, что это «странный» суицид, уточнив, что у умершего перерезано горло.

О том, что московский чиновник пропал в Крыму, ранее сообщал сайт «Общественная служба новостей». По данным издания, в последний раз Ошарина видели в Ялте 30 марта. Позже информацию о его исчезновении подтвнердила дочь чиновника.

Ошарин был заместителем главы департамента культуры Москвы с 2018 года. До этого он в разные годы работал директором Московского академического театра имени Маяковского и директором театра «Et Cetera».