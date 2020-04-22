Более 100 интернет-компаний по просьбе Минкомсвязи снизили качество видео и отключили автовоспроизведение записей

Более 100 российских интернет-компаний по просьбе Минкомсвязи снизили качество видео и отключили автовоспроизведение записей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы ведомства Олега Иванова. По его словам, министерство получает жалобы на сбои в работе видеосервисов и площадок онлайн-образования. При этом сети фиксированной и мобильной связи справляются с возросшей нагрузкой, несмотря на рост трафика на 30-35%, подчеркнул замминистра.