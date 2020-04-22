Михаил Саакашвили сообщил о предложении со стороны президента Украины стать вице-премьером по реформам

Михаил Саакашвили сообщил о предложении со стороны президента Украины Владимира Зеленского стать вице-премьером страны по реформам. Об этом бывший президент Грузии и экс-глава администрации Одесской области написал в Фейсбуке. Замглавы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Евгения Кравчук сказала «Интерфаксу», что кандидатуру Саакашвили действительно рассматривают на пост вице-премьера. По ее словам, вопрос о назначении могут рассмотреть на внеочередном заседании Верховной Рады 24 апреля.