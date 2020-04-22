Михаил Саакашвили сообщил о предложении со стороны президента Украины стать вице-премьером по реформам

Михаил Саакашвили сообщил о предложении со стороны президента Украины Владимира Зеленского стать вице-премьером страны по реформам. Об этом бывший президент Грузии и экс-глава администрации Одесской области написал в Фейсбуке. Замглавы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Евгения Кравчук сказала «Интерфаксу», что кандидатуру Саакашвили действительно рассматривают на пост вице-премьера. По ее словам, вопрос о назначении могут рассмотреть на внеочередном заседании Верховной Рады 24 апреля.
2020-04-22T16:32:00+03:00
2020-04-22T16:34:37+03:00
https://echo.msk.ru/news/2629902-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:32, 22 апреля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Риски, связанные с коронавирусом, не дают мне права начать подготовку к празднованию 9 Мая Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году…
Игорь Рубин: В эти моменты я горжусь, что являюсь гражданином Израиля! «Генеральный директор связался со стойкой регистрации, твой ребенок полетит этим рейсом». На что я ему ответил: «Но до вылета осталось всего 15 минут». На что получил короткий ответ: «Этот самолет не полетит без твоего сына»...