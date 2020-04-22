В Новосибирске полиция начала служебную проверку информации о плане по протоколам на нарушителей самоизоляции

Об этом сообщает интернет-издание «Подъем». По его данным, причиной стала публикация аудиозаписи телеграм-каналом «Омбудсмен полиции». На ней женский голос, предположительно принадлежащий сотруднице местного главка Елене Устиновой, дает указание подчиненным. Они, по ее словам, должны работать до тех пор, пока с каждого района не будет около десяти протоколов.