В Новосибирске полиция начала служебную проверку информации о плане по протоколам на нарушителей самоизоляции

Об этом сообщает интернет-издание «Подъем». По его данным, причиной стала публикация аудиозаписи телеграм-каналом «Омбудсмен полиции». На ней женский голос, предположительно принадлежащий сотруднице местного главка Елене Устиновой, дает указание подчиненным. Они, по ее словам, должны работать до тех пор, пока с каждого района не будет около десяти протоколов.
2020-04-22T16:32:00+03:00
2020-04-22T16:33:51+03:00
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16:32, 22 апреля 2020
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