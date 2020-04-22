Проверка пропусков для поездок по Москве стала автоматической

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов настоятельно рекомендовал перед поездкой проверять наличие своей карты в базах данных, чтобы избежать проблем в дороге. Максим Ликсутов сообщил, что около 1,5 млн жителей Москвы и области уже зарегистрировали в системе свои электронные карты для поездок.