Замглавы столичного департамента культуры Леонид Ошарин предположительно совершил самоубийство

Об этом сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. При этом он отметил, что это «странный» суицид, поскольку у умершего перерезано горло. Ранее дочь Ошарина Анастасия рассказала, что ее отец пропал в Крыму. Его искали в Москве и на полуострове. В происках участвовала полиция и добровольцы. Сегодня стало известно, что чиновник найден мертвым в Крыму. По словам депутата, Ошарин находился в Крыму в отпуске, но, возможно, у него были там дела.