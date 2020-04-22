Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили может получить должность в правительстве Украины

Он уже объявил, что готов к этой работе.

Михаил Саакашвили сам написал у себя в «Фейсбуке», что президент Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером и отвечать за реформы. Он отметил, что это для него большая честь, и что он уже провёл переговоры с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Политик добавил, что готов работать со всеми патриотическими силами в парламенте и в обществе. При этом, Саакашвили так и не уточнил напрямую, принял ли он предложение Зеленского.

О возможном назначении политика в правительство первым написал украинский журнал «Новое время». По его данным, окончательное решение будет принято, когда бывший президент Грузии встретится с депутатами фракции «Слуга народа» и представит своё видение реформ. Источник издания сказал, что это произойдет в пятницу.

Михаил Саакашвили получил украинский паспорт в 2015 году по решению тогда еще президента страны Петра Порошенко. Он около года возглавлял Одесскую областную администрацию, а затем, поссорившись с властями, ушел в оппозицию. С 2017 политик возглавляет партию «Движение новых сил».

Грузию Михаил Саакашвили возглавлял два президентских срока — с 2004 по 2013 годы. Он отказался от гражданства этой страны, когда принимал украинский паспорт.