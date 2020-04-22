В Крыму найден мертвым замглавы столичного департамента культуры Леонид Ошарин

Он не выходил на связь с конца марта.

Пока что неизвестно, что именно стало причиной смерти 47-летнего Ошарина. По данным источника агентства ТАСС, на теле замглавы департамента культуры Москвы следов насильственной смерти нет. Официально же в Следственном комитете хоть и сообщили об обнаружении мертвым жителя столицы, его личность не раскрывают. В ведомстве лишь отмечают, что он был найден в Ялте на арендованной квартире. Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, в свою очередь, смерть Ошарина подтвердил. Он добавил, что чиновник долго не выходил на связь с близкими.

Чуть ранее говорилось о том, что около месяца назад замглавы департамента культуры прибыл в Ялту из Краснодарского края на такси – и после этого на связь не выходил. Эти сведения в своем Фейсбуке подтверждала и дочь Ошарина. Пропавшего без вести чиновника искала не только полиция, но и добровольцы.

Ошарин был назначен на должность замглавы департамента культуры Москвы в 2018 году. Ранее он поочередно работал директором столичного театра Et Cetera и Московского академического театра имени Маяковского.