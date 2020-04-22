В Саянске сегодня открыли памятник Владимиру Ленину

Так, в этом городе в Иркутской области решили отметить 150-летие со дня его рождения. Мэр Саянска Олег Боровский сказал «Эху Москвы», что это была инициатива местных жителей. Он также напомнил, что в эти дни отмечается юбилей самого города. Олег Боровский подчеркнул, что не состоит ни в одной из политических партий и что никакого недовольства со стороны местных жителей по поводу открытия памятника не было.