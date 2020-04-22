Столичная полиция имеет право штрафовать нарушителей режима изоляции, руководствуясь региональным КоАП

Столичная полиция имеет право штрафовать нарушителей режима изоляции, руководствуясь региональным кодексом об административных правонарушениях. Такие пояснения Интерфаксу дал начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков. Он напомнил, что было заключено соответствующее соглашение с МВД.

С сегодняшнего дня проверка пропусков для поездок по Москве стала автоматической. Транспортные карты и номера автомобилей необходимо регистрироваться не менее чем за пять часов до поездки. В противном случае, предупреждают власти, турникет в метро не сработает, а автомобилист получит штраф. Похожие ограничения введены и в Московской области, — напомнил губернатор Андрей Воробьев.

В столичном регионе пока продолжается рост числа инфицированных коронавирусом. Всего по России это более 58 тысяч человек. Новых случаев за сутки – боле 5 тысяч.