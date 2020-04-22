Сильный ветер оборвал провода в нескольких населенных пунктах Московской области

Из-за этого нарушено энергоснабжение, в частности, в Домодедово, Черноголовке, Коломне и Новом Ступино. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что бригада электриков приступила к ремонту, который ориентировочно закончится к 6 вечера. В Москве ветер повалил около 10 деревьев, повреждены несколько автомобилей. Скорость ветра в столичной регионе достигает сегодня 23 метров в секунду.