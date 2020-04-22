Бывший президент Грузии и бывший глава администрации Одесской области Михаил Саакашвили утверждает, что ему поступило предложение стать вице-премьером Украины. Он написал в Фейсбуке, что предложение поступило от Владимира Зеленского. Саакашвили уточнил, что уже имел длинный разговор с премьер-министром Украины. В Верховной раде Интерфаксу сказали, что вопрос о назначении Саакашвили могут рассмотреть на внеочередном заседании 24 апреля.