Более 20 участников протестного митинга во Владикавказе получили административный арест до 15 суток

Об этом Интерфаксу сообщили в объединенной пресс-службе судебных инстанций Северной Осетии. Там отметили, что в производстве находятся еще 26 дел. В понедельник около полутора тысяч человек протестовали против ограничений, введенных из-за коронавируса.

Ситуация с пандемией коронавируса показала практическую ценность поправок к Конституции. Об этом сказал в эфире Первого канала глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников. Крашенинников выступил против проведения заочного голосования по поправкам. Напомню, что общероссийский референдум по этому вопросу должен был состояться сегодня, однако, был перенесен из-за пандемии. Когда будет проведен плебисцит, пока не объявлено.