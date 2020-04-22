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15:03, 22 апреля 2020

Российский Центробанк продал рекордный объем валюты

Это было сделано для поддержки рубля.

Общий объем торгов в понедельник, на которых Банк России реализовывал валюту, составили почти 17 миллиардов рублей. Или 222 млн. долларов. За предыдущие два рабочих дня продажи составили почти 15 млрд. руб, пишет издание РБК До этого, с 10 марта, когда финансовый регулятор начал действовать на рынке, сумма ежедневных продаж не превышала 7,7 миллиардов. И не опускалась ниже 3,6 млрд. Тем не менее, даже эти суммы не остановили падение рубля в последние дни. Накануне оно ускорилось, за доллар давали уже 77 рублей, обращает внимание издание РБК. Сейчас на Московской бирже российская валюта немного отыграла падение. Она дешевеет вместе с нефтью. Ранее сорт Brent опускался ниже 16 долларов за баррель. Это самое низкое значение в этом веке. Последний раз так сорт североморской нефти стоил в конце 90-х.

Представители Банка России сказали, что планируют продавать иностранную валюту до тех пор, пока не начнутся ее регулярные продажи из средств Фонда национального благосостояния.



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