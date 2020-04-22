В Крыму найден мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информированный источник. Ранее в пресс-службе МВД говорили, что устанавливают местонахождение гражданина 1973-го года рождения, который прибыл в Крым из Краснодарского края на такси. Некоторые СМИ сообщали, что чиновник исчез еще в конце марта. Ошарин был назначен на должность заместителя руководителя департамента культуры Москвы в 2018-ом году.