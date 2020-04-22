Правительство России предлагает расширить права полицейских

По данным источника «Интерфакса» в аппарате Госдумы, подготовлен соответствующий законопроект. Он готовится к внесению в парламент. Правительство, в частности, предлагает не преследовать полицейских за действия, совершенные при выполнении своих обязанностей. Им могут разрешить оцеплять и блокировать территории, жилые дома, строения, ограждать места проведения массовых мероприятий, а также вскрывать машины. Кстати, такая возможность уже была у силовиков, напомнил в эфире «Эха Москвы» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Согласно законопроекту, полицейским также могут разрешить применять оружие при задержании, если преследуемый человек попытается прикоснуться к оружию или совершить иные действия, которые можно расценивать как угрозу нападения.