Памятник Ленину установили в Саянске

В Саянске сегодня открыли памятник В.И.Ленину. Мероприятие было приурочено к 50-летию с момента возникновения города и к 150-летию вождя революции. О том, как принималось решение установки памятника, рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» мэр Саянска Олег Боровский.

«Городу сегодня 50 лет, он был основан в 1970 году. А его начали строить именно 22 апреля, в 100-летний юбилей Владимира Ленина. Считаю, что в Саянске такой памятник нужен, это символ основания города. Это – часть нашей истории», — сказал он.

По словам мэра Саянска, инициатива открытия памятника принадлежала жителям города – детям-войны. «Мы его рассмотрели, собрали мнения общественных организаций всего города, которые поддержали это решение. Все провели конференции на эту тему, и по результатам принесли протоколы с решением установить памятник. Заказ мы сделали в январе, сегодня мы этот памятник открыли», — рассказал он.

О.Боровский отметил, что не состоит ни в какой политической партии. По словам градоначальника, недовольства открытием монумента со стороны местных жителей не высказывалось.

Градоначальник подчеркнул, что идею установки памятника поддержало большинство общественных организаций. Строили его за счет благотворительных средств, — отмечает «Интерфакс».