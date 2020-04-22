Министр здравоохранения: Смертность в РФ, несмотря на пандемию коронавируса, снизилась по сравнению с прошлым годом

Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Мурашко также призвал врачей свести к минимуму все социальные контакты за пределами медучреждений.
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Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Мурашко также призвал врачей свести к минимуму все социальные контакты за пределами медучреждений.
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