Полиция может получить новые полномочия, которые снимут многие действующие сегодня ограничения

В Государственную Думу внесен законопроект о поправках в закон о полиции.

Это уже третья попытка законодательно расширить властные полномочия полиции. Первые две не нашли понимания в Думе, поскольку вносились отдельными депутатами. Нынешняя имеет больше шансов на успех, поскольку инициатором является правительство. Возможностей применить оружие у полицейских станет больше. Если закон будет принят, то открывать огонь модно будет в ситуациях, которые можно расценить как угрозу нападения, однако при этом, как и раньше стрелять в женщин, детей и инвалидов будет нельзя. Инициаторы ссылаются при этом на американскую практику. Кроме того, полицейские смогут огораживать территории, в том числе во время массовых собраний, блокировать помещения и вскрывать автомашины для предотвращения преступления. Наличия данных о том, что перевозится что-то незаконное, теперь будет не обязательно.

При соблюдении этих правил сотрудник полиции согласно этому проекту, не будет подлежать преследованию.

Новая норма поможет сотрудникам полиции предотвращать преступления и помогать гражданам, считает председатель московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин.

Пашкин считает, что должны наказываться информаторы за ложную информацию о преступлении.

Данная инициатива может быть полезной при необходимом условии, что не будут нарушаться права и законные интересы граждан, однако большие опасения, что при применении этой меры могут возникнуть злоупотребления, сказал «Эху Москвы» адвокат Даниил Черных-Ауипов.

Также непонятно, каким образом будет производится возмещение имущественного вреда при вскрытии автомобиля, добавил адвокат.