Германия и Франция призывают Россию расследовать угрозы в адрес журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной

Еще зимой на неё напали в Грозном.

Уполномоченный по правам человек ФРГ Бебрель Колер и его французский коллега Франсуа Крокетт сделали совместное объявление, где сказано, что угрозы в адрес Елены Милашиной «неприемлемы и противоречат любой юрисдикции». Они напомнили, что Россия взяла на себя ряд международных и европейских обязательств, согласно которым государство обязано защищать журналистов.

Ранее с просьбой к властям вмешаться в ситуацию обращались и около ста российских правозащитников и политиков. На этой неделе они подписали письмо, где сказано о необходимости предоставления Милашиной государственной охраны. Авторы обращения отметили, что власти Чечни ранее уже угрожали расправой своим оппонентам, перед тем, как на этих людей совершались реальные нападения.

Опасения общественников связаны с тем, что в минувшем феврале на журналиста «Новой газеты» напали в столице Чеченской республики, а на минувшей неделе глава региона Рамзан Кадыров заявил, что это издание занимается антигосударственной деятельностью и провоцирует чеченцев на преступление.

В Кремле в свою очередь отказались реагировать на эти обращения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал сегодня, что вопрос о предоставлении Елене Милашиной госзащиты не относится к их компетенции.