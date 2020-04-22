Столичные власти сообщили, что несколько тысяч москвичей пытались проехать на транспорте без цифрового пропуска

Столичные власти сообщили, что выявлены несколько тысяч москвичей, которые пытались проехать на транспорте без цифрового пропуска. Им грозят меры административного характера.

За несколько утренних часов по всей Москве насчитали почти 5,6 тыс. автомобилей, водители которых сели за руль без привязки номера к цифровому пропуску. Сейчас идет проверка, не должны ли эти люди находиться на карантине по требованию врачей, предупредил вице-мэр Максим Ликсутов. В то же время, по его словам, в автоматизированной системе номера своих автомобилей указали уже более 3,5 млн. человек. По его словам, в метро или на наземном транспорте сегодня пытались проехать около 500 пассажиров без пропуска. Еще около ста имели разрешение, но не привязали к цифровому коду номер своей транспортной карты. Ликсутов вновь напомнил о необходимости провести дополнительные процедуры на сайте мэрии.

Вице-мэр Ликсутов, который отвечает за транспортные вопросы, добавил, что к сегодняшнему дню примерно 1,5 млн. жителей Москвы и области зарегистрировали в системе свои электронные карты для поездок.

Власти утверждают, что система автоматического контроля работает без сбоев.

Корреспонденты «Эха Москвы» проверили восемь станций метро, и на абсолютном большинстве из них система электронных пропусков не работает. Кантемировская, Аэропорт, Александровский сад, Библиотека имени Ленина, Боровицкая, обе Арбатские – на всех этих станциях можно пройти через турникеты по обычной карте «Тройка», не привязанной к пропуску. При этом из громкоговорителей в подземке доносятся предупреждения об обратном – пассажиров уверяют в том, что новая пропускная система уже заработала и теперь проехать на метро можно только при наличии карт, которые заблаговременно привязали к электронному пропуску. Люди не замечают подвоха и проходят через турникеты как всегда, ни у кого не возникает сложностей с картами. Единственная станция, где нам удалось обнаружить действующую систему, которую мэрия анонсировала еще на прошлой неделе – это «Петровский парк». Там с обычной «Тройкой» пройти не получится.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее предупредил, что проверка цифровых пропусков у автовладельцев будет проводиться автоматически, с помощью дорожных камер. Нарушителей ждет штраф в 5 тысяч рублей.

Москвичи начнут массово оспаривать штрафы за нарушение карантинных норм, — такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал координатор движения Синие Ведерки Петр Шкуматов.

Тем временем, Верховный суд рекомендовал судам смягчить штрафы или обходиться предупреждениями за нарушение режима вынужденной изоляции. Использовать статьи региональных административных кодексов для таких случаев не стоит, — считает Верховный суд.