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Эксклюзив Эха 13:38, 22 апреля 2020

Песков: Медики могут доводить требования об обеспечении средствами защиты до органов, и они должны выполняться

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге с журналистами, что медики могут доводить свои требования об обеспечении средствами защиты до компетентных органов, и они должны выполняться. При этом предостерег от нагнетания ситуации вокруг этого вопроса. Об этом сообщил, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы» могут лил врачи публично просить о помощи, потому что в некоторых регионах нехватка средств стала предметом публичных споров между губернаторами и медиками.

«Сейчас главное — обеспечить средствами индивидуальной защиты врачей, и любые требования врачей в этом плане должны исполняться, Очевидно, что в каких-то регионах, и в каких-то лечебных учреждениях, может ощущаться дефицит индивидуальных средств защиты. Все мы знаем, что ежедневно ведется работа, чтобы такие возможные дефицитные ситуации купировать, чтобы вообще исключить возможность дефицита средств защиты прежде всего для врачей, для медиков, которые работают на фронте борьбы с коронавирусом», — сказал Песков.

По словам Д.Пескова, врачи могут и должны доводить сведения о своих потребностях до компетентных властей в своих регионах, в каждом из которых есть министерство здравоохранения, и оно должно получать объективную информацию из медицинских учреждений.

«Но дело в том, что именно министерство здравоохранения региона должно быть главным адресатом этой информации, а не газеты и СМИ. Регионы обладают необходимым потенциалом чтобы закрывать этот дефицит, и им помогает федеральный центр в этом, причем достаточно эффективно. Но, конечно же, когда какие-то недобросовестные люди пытаются использовать эту ситуацию для каких-то истерик, для накручивания ситуации, они неуместны и недопустимы», — сказал Песков.



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