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Эксклюзив Эха 13:33, 22 апреля 2020

Уполномоченные по правам человека Германии и Франции призвали российские власти расследовать угрозы в адрес Милашиной

Уполномоченные по правам человека Германии и Франции призвали российские власти расследовать угрозы в адрес журналистки Елены Милашиной. В их совместном заявлении говорится, что это совершенно неприемлемо.

Многие правозащитные организации расценивают как угрозу заявление главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу статьи Милашиной о ситуации с коронавирусом в республике.

В Следственный комитет уже поступила просьба предоставить ей госзащиту.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге с журналистами, что вопрос о предоставлении журналистке «Новой газеты» Елене Милашиной государственной защиты не относится к компетенции Кремля. Об этом он сказал, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы видели сообщение, у нас есть ведомство, которые такие обращения рассматривают, если они посчитают это заслуживающим внимания, они какие-то решения озвучат. Если нет, то нет. В данном случае нужно быть компетентными ведомствами, чтобы отвечать по этой теме. Это не наша компетенция», — сказал Песков.

Более ста правозащитников, политиков, журналистов и общественных деятелей написали обращение с требованием возбудить уголовное дело против главы Чечни Рамзана Кадырова за угрозы в адрес журналистки «Новой газеты», и предоставить Е.Милашиной госзащиту.



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