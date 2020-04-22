Сегодня утром в Москве более пяти тысяч человек выехали без обязательных пропусков для автомобилей

Об этом сообщают в Департаменте транспорта столицы. Там обещают, что ко всем этим автомобилистам будут применяться меры административного характера.

Напомним, — с сегодняшнего дня для поездок на машине в столице обязательна привязка номера к цифровому пропуску.

Несколько сотен человек не смогли попасть в метро, так как их карты Тройка не были привязаны к пропускам. Впрочем, корреспонденты, в том числе и Эха Москвы сообщают, что в течение этого дня смогли использовать карты, не привязанные к пропуску, причем речь идет о разных станциях метро.