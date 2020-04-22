Следственный комитет возбудил уголовное дело о насилии в отношении силовиков на митинге во Владикавказе

Речь идет о несогласованной акции, прошедшей в понедельник у здания правительства Северной Осетии.

Пострадавшими числятся 13 сотрудников Росгвардии и МВД – об этом говорится в сообщении СК. Как именно они получили травмы, не уточняется. Статья, по которой возбуждено уголовное дело, касается применения насилия, неопасного для жизни или здоровья силовиков. Кроме того, речь идет и о статье о хулиганстве, связанном с сопротивлением полицейским. Пока что неизвестны и фигуранты, которых СК подозревает в преступлении. Как настаивает следствие, в ходе акции у здания североосетинского правительства полицейские говорили о незаконности действий митингующих, но те отказывались уходить с площади и применили насилие.

Сами участники несогласованного митинга – их, по разным оценкам, было от нескольких сотен до 2 тысяч человек — выдвигали различные требования. Они касались отмены режима вынужденной изоляции по коронавирусу, финансовой помощи пострадавшим в результате ограничительных мер и отставки главы Северной Осетии Вячеслава Битарова. Руководитель региона, в свою очередь, пообещал осуществить выплаты семьям, оказавшимся в сложной ситуации.

В ходе протестной акции во Владикавказе силовики задержали почти 70 человек, 14 из них накануне были арестованы на срок от 3 до 15 суток.