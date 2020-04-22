Центр занятости Москвы увеличил объемы пропускной способности своего сайта в 3 раза

Центр занятости населения города Москвы увеличил объемы пропускной способности своего сайта в 3 раза, теперь могут зарегистрироваться до 7 тысяч человек. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Центра «Моя работа» Роман Шкут.

«Сейчас мы увеличили объемы пропускной способности сайта в три раза. Если раньше 2,5 тысячи (безработных) могло подать заявку, то сейчас 6-7 тысяч человек, которые мы стараемся максимально обработать и сформировать рабочее дело», — сказал он.

По словам директора, с началом режима изоляции, многие люди оказавшись без работы, стали приходить в Центр занятости для постановки на учет, что стало небезопасно в условиях распространения коронавируса.

«Люди массово стали приходить во флагманский центр занятости населения. Хотя мы сделали предзапись. И мы данную опцию решили закрыть, потому что стало небезопасно, люди скапливаются на улице. Я обратился к ним, чтобы все регистрировались только через онлайн. Мы приняли решение, что людей мы категорически не гоняем по собеседованиям. Только в случае, если человек хочет устроиться трудоустроиться, мы помогаем ему», — рассказал Р.Шкут.

В базе центра занятости, по словам, директора, на данный момент имеется «порядка 40 тысяч вакансий» ."Есть работодатели, которые готовы трудоустраивать людей в условиях пандемии. От курьеров до операторов в колл-центры, самая востребованная вакансия на данный момент – социальный работник", — отметил он.

Также на данный момент было принято решение увеличить штат Центра занятости. «До пандемии было 600 консультантов, которые постоянно работали с соискателями. Сейчас мы увеличили штат практически в два раза. Это люди из социального комплекса, которые помогают разбирать заявки. Теперь в среднем по времени мы стараемся максимально быстро признать человека безработным – за 4-5 дней, хотя по закону это 11 дней», — рассказал Р.Шкут.