Первое в России уголовное дело за срыв дистанционных уроков в школах расследуют в Петербурге

Следователи подозревают известного блогера.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после проверки роликов, которые появились на одном из популярных ютуб-каналов. По версии следствия, к их созданию причастен стример Артур Амаев. Он снимает прохождение видеоигр и розыгрыши, которые выкладывает в интернет. Среди видеозаписей силовики обнаружили два ролика, на которых блогер присоединялся к онлайн-трансляциям для школьников. По официальному сообщению СК мужчина вел себя вызывающе, хамил, фактически срывал занятия, а также представлялся сотрудником Министерства образования РФ. Следователи возбудили уголовное дело за два таких видео. По данным правоохранителей, оба ролика записали в петербургских школах.

За неправомерный доступ к информации виновному грозит крупный штраф, исправительные работы и даже два года заключения.