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12:30, 22 апреля 2020

Более пяти с половиной тысяч автомобилей передвигались сегодня утром без пропуска в Москве и области

Более пяти с половиной тысяч автомобилей передвигались сегодня утром без пропуска в Москве и области, — сообщил заместитель мэра максим Ликсутов. По его словам, к всем этим автомобилистам будут применены меры административного характера. Кроме того, 600 человек не смогли попасть в метро из-за того, что карта Тройка не была привязана к цифровому пропуску.



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