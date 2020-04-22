Более пяти с половиной тысяч автомобилей передвигались сегодня утром без пропуска в Москве и области, — сообщил заместитель мэра максим Ликсутов. По его словам, к всем этим автомобилистам будут применены меры административного характера. Кроме того, 600 человек не смогли попасть в метро из-за того, что карта Тройка не была привязана к цифровому пропуску.
2020-04-22T12:30:00+03:00
2020-04-22T12:31:08+03:00
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12:30, 22 апреля 2020
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