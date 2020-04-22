Российские власти намерены провести голосование по поправкам в Конституцию в первой половине лета

По данным газеты «КоммерсантЪ», есть два различных варианта.

В качестве возможных дат общенародного голосования рассматривают двадцать четвёртое июня и восьмое июля. Окончательно день выберут в зависимости от эпидемиологической обстановки в стране. Об этом газете «Коммерсант» рассказали источники, близкие к администрации президента и к столичной мэрии.

Неопределённость с выбором точной даты связывают с разными прогнозами относительно темпов распространения заболевания, которые есть в распоряжении властей. Пика эпидемии там ждали в конце апреля, и по нынешним оценкам в Москве он произойдет уже на текущей неделе. Проблема в том, что если в столице по этому сценарию ограничения можно будет ослаблять уже в конце мая, то регионы от неё отстают.

Дополнительные трудности, как пишет издание, могут возникнуть у властей, если голосование придётся передвинуть к другим выборам, которые проходят осенью. Дело в том, что им возможно придется дважды мобилизовать избирателей. Глава ЦИК Элла Памфилова ранее исключала возможность проведения этих голосований в один день, поскольку по её мнению это слишком разные процедуры.

Изначально голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти сегодня. Президент Владимир Путин объявил о его переносе в конце марта.