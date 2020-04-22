Z Архив новостей новости
5 12 6 1309
12:02, 22 апреля 2020

Около 30 развивающихся стран могут столкнуться с голодом из-за коронавируса и введенных на фоне него ограничений

Около 30 развивающихся стран в этом году могут столкнуться с голодом из-за коронавируса и введенных на фоне него ограничений. Соответствующий прогноз сделали в одном из подразделений ООН.

На негативную ситуацию с голодом в мире влияет не только пандемия коронавируса, но она стала дополнительным фактором, влияющим на ее развитие. Это следует из слов исполнительного директора Всемирной продовольственной программы Дэвида Бизли. По его оценке, которую он дал в интервью британской газете The Guardian, в 10 из 30 развивающихся стран на грани голода уже свыше 1 млн человек. Причем речь не о том, что люди засыпают без приема пищи: они уже находятся в экстремальных условиях, предупреждает Бизли. Директор Всемирной продовольственной программы убежден: мир может столкнуться с голодом, по его словам, «библейских масштабов», а год может стать худшим со времен Второй мировой войны.

Накануне, отмечает издание, Бизли передал обращение Совету безопасности ООН, в котором призвал мировых лидеров действовать быстро и решительно. В качестве необходимой меры для борьбы с голодом, по его мнению, необходимо выделить около 2 млрд долларов, а еще 350 млн, как утверждается, требуется для создания логистической сети по доставке еды и медикаментов. Во Всемирной продовольственной программе признают: в условиях пандемии коронавируса ситуацию трудно прогнозировать даже на 4 недели.

По оценке экспертов, общее число столкнувшихся с острой нехваткой продовольствия в мире в этом году может вырасти вдвое – до 265 млн человек.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 17 апреля Поздравить…

5 334 6 6549 17.04
Блоги

+ Выступление Владимира Путина перед совещанием с правительством Выступление Владимира Путина перед совещанием с правительством Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей – подчеркну, дополнительно к уже принятым мерам поддержки – прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства…

5 153 6 55760 15.04
8читать ;смотреть
Новости

Более ста правозащитников, политиков и журналистов потребовали возбудить дело в отношении Кадырова Об этом сообщает сайт МБХ-Медиа со ссылкой на правозащитный центр «Мемориал»...

5 100 6 141984
Блоги

Александр Калягин: Жизнь не будет полноценной, если будут разрушены театры Председатель СТД обратился к властям с просьбой поддержать театры страны…

5 82 6 6136 20.04
Блоги

Кусок эфира

Павел Гусев: Это оскорбление памяти и маршала, и советских солдат, которые освобождали Прагу Я своей честью, всем своим… я клянусь, что мне никто не давал указаний, заданий или поручений выйти с этой инициативой. Я клянусь…

5 443 6 51392 17.04
Блоги

Владимир Путин: Риски, связанные с коронавирусом, не дают мне права начать подготовку к празднованию 9 Мая Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году…

5 92 6 12091 16.04
Блоги

Алексей Мельников публицист

Божья коммуналка Церковь нуждается в такой же поддержке властей, как и граждане и бизнесы, потому что ее нормальная, в том числе экономическая, деятельность нарушена страшной эпидемией…

5 50 6 6690 21.04
Блоги

Юрий Пивоваров историк, академик РАН

Ленин – 2020 Ну что ж, кто хочет, пусть упивается своим циничным диктатором. Я же продолжаю повторять про себя слова И.А. Бунина: «Планетарный злодей, осененный знаменем с издевательским призывом к свободе, братству, равенству»...

5 78 6 11328 10:41
Блоги

Илья Яшин политик

Ад в метро Полиция организовала сегодня тотальную проверку спецпропусков на входе в метро. В итоге в подземке образовались огромные очереди. Это создало риск массового заражения коронавирусной инфекцией. Кто будет нести ответственность?..

5 39 6 23384 15.04
Новости

Песков: В Кремле понимают недовольство граждан экономическими условиями Власти делают все возможное для снижения финансовой нагрузки на население…

5 39 6 16115
Блоги

+ Владимир Путин: Все будет хорошо с Божьей помощью Владимир Путин: Все будет хорошо с Божьей помощью Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху – Светлое Христово Воскресение…

5 489 6 73598 19.04
8читать ;смотреть
Блоги

Видео дня

+ Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя Прямая трансляция. В московском кафедральном храме Христа Спасителя проходит торжественное богослужение в честь Пасхи. В связи с эпидемиологической ситуацией служба проходит без прихожан…

5 36 6 5882 18.04
8читать ;смотреть
Новости

Российское правительство хочет расширить права полиции В частности, сотрудникам МВД собираются разрешить вскрывать машины и оцеплять жилые дома…

5 44 6 7676
Блоги

Игорь Рубин: В эти моменты я горжусь, что являюсь гражданином Израиля! «Генеральный директор связался со стойкой регистрации, твой ребенок полетит этим рейсом». На что я ему ответил: «Но до вылета осталось всего 15 минут». На что получил короткий ответ: «Этот самолет не полетит без твоего сына»...

5 628 6 110496 16.04
Блоги

+ Рамзан Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские в республике Рамзан Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские в республике «Салоны, парикмахерские не работают, поэтому я побрил голову, как это делали наши предки, это очень полезно. Наш Пророк тоже брил голову. Побрейте свои головы»...

5 50 6 9374 21.04
8читать ;смотреть
Блоги

Егор Жуков журналист «Эха Москвы»

+ Как старики голодают на карантине Как старики голодают на карантине Мы поняли, что не можем остаться в стороне. Именно поэтому мы запустили проект #взаимопомощь…

5 149 6 28310 20.04
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

У России нет возможности раздавать деньги населению, заявил глава Сбербанка Герман Греф По его словам, у нашей страны нет рыночного источника денег, сопоставимого с тем, каким располагают США и Евросоюз…

5 51 6 13451
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Возникает вопрос: не имеет ли смысл вместо бога вписать в Конституцию коронавирус, потому что он явно сильнее?..

5 85 6 133701 15.04
#слушать 52:44 8читать ;смотреть $скачать 12.1 МБ
Голосование
5 15 6 3489 21.04
Блоги

Юлия Ауг актриса

Судя по всему, началось повальное заболевание тех, кто репетировал Парад И поэтому тоже было принято решение об отмене…

5 189 6 705695 17.04
Блоги

«Настоящее время» блог проекта (является иноагентом)

+ «Многие не проснутся. А те, кто проснутся, будут долго и сложно выживать» «Многие не проснутся. А те, кто проснутся, будут долго и сложно выживать» Владелица кафе Анастасия Татулова, обратившаяся к Путину, рассказала о бизнесе после эпидемии…

5 82 6 206945 15.04
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8472272
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4456841

Сегодня в эфире