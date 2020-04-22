Около 30 развивающихся стран могут столкнуться с голодом из-за коронавируса и введенных на фоне него ограничений

Около 30 развивающихся стран в этом году могут столкнуться с голодом из-за коронавируса и введенных на фоне него ограничений. Соответствующий прогноз сделали в одном из подразделений ООН.

На негативную ситуацию с голодом в мире влияет не только пандемия коронавируса, но она стала дополнительным фактором, влияющим на ее развитие. Это следует из слов исполнительного директора Всемирной продовольственной программы Дэвида Бизли. По его оценке, которую он дал в интервью британской газете The Guardian, в 10 из 30 развивающихся стран на грани голода уже свыше 1 млн человек. Причем речь не о том, что люди засыпают без приема пищи: они уже находятся в экстремальных условиях, предупреждает Бизли. Директор Всемирной продовольственной программы убежден: мир может столкнуться с голодом, по его словам, «библейских масштабов», а год может стать худшим со времен Второй мировой войны.

Накануне, отмечает издание, Бизли передал обращение Совету безопасности ООН, в котором призвал мировых лидеров действовать быстро и решительно. В качестве необходимой меры для борьбы с голодом, по его мнению, необходимо выделить около 2 млрд долларов, а еще 350 млн, как утверждается, требуется для создания логистической сети по доставке еды и медикаментов. Во Всемирной продовольственной программе признают: в условиях пандемии коронавируса ситуацию трудно прогнозировать даже на 4 недели.

По оценке экспертов, общее число столкнувшихся с острой нехваткой продовольствия в мире в этом году может вырасти вдвое – до 265 млн человек.